Seat bietet kostenlosen Service-Shuttle

Mit einem kostenlosen Hol-und-Bring-Service will Seat Deutschland Händler und Kunden in Corona-Zeiten unterstützen. Er gilt für alle Seat-Nutzer, für deren Fahrzeug ein Termin ansteht.



Laut Seat kommen nach wie vor Kunden in die Werkstatt, um etwa Service- und Reparaturtermine wahrzunehmen. "Viele nehmen allerdings Service-Termine aus Angst vor COVID-19 nicht mehr wahr und sorgen so für spürbar reduzierte Umsätze im Werkstattbetrieb", so die Feststellung. Das erschwere bei vielen Händlern die Auftragslage, zusätzlich zu den Umsatzrückgängen wegen der geschlossenen Verkaufsräume. Durch die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung könnten die Autobesitzer ihre Gesundheit schützen, so die Idee hinter dem Angebot. Seat bezahlt seinen Händlern pauschal 30 Euro pro Fahrzeug. Für die Kunden ist der Dienst kostenlos. "Umgesetzt wird der Hol-und-Bring-Service ab sofort", so die Ankündigung.



Seat Deutschland-Geschäftsführer Bernhard Bauer: "Uns ist klar, dass wir in diesen schwierigen Zeiten mehr denn je als Team zusammenhalten müssen und nur mit vereinten Kräften diese schwierige Lage durchstehen können. Mit der Subventionierung eines Hol-und-Bring-Services unterstützen wir unsere Partner nicht nur mit einer Idee, die für ein höheres Auftragsvolumen sorgen soll, sondern auch finanziell bei der Durchführung des Service."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 02.04.2020