Seat Leon: Ein Bestseller wird Millionär

Der Seat Leon bringt ordentlich Geld ins Unternehmen - und er ist in puncto "wahrgenommene Qualität" ein Meilenstein für die jüngere Geschichte der spanischen VW-Tochter. Jetzt hat der Golf-Bruder auch noch eine wichtige Produktionsmarke erreicht: Er ist Millionär.



"Seit seiner Einführung hat sich der kompakte Allrounder zum Topseller entwickelt", heißt es bei Seat. In der aktuellen Version konnte er sogar den Ibiza überholen, der die Bestenliste zuvor 30 Jahre lang angeführt hatte. Seat-Chef Luca de Meo: "Der Leon ist insbesondere in seiner dritten Generation eine unverzichtbare Säule unserer Marke. Er ist auf allen Kontinenten unser beliebtestes und bekanntestes Modell. Damit hat er wesentlich zum Absatzrekord beigetragen, den wir 2018 mit 517.600 ausgelieferten Fahrzeugen aufgestellt haben."

