Seat lockt Kunden online

In Zeiten der Coronavirus-Pandemie findet der sicherste Einkauf online statt. Deshalb trommeln immer mehr Autobauer für den Autokauf in der virtuellen Welt. Seat startet jetzt die Online-Neuwagensuche.



Kaufinteressenten können auf seat.de die Lagerbestände von Händlern durchsuchen. Dort haben sie die Möglichkeit, die eingestellten Fahrzeuge nach Standort, Modell, Preis und anderen Kriterien zu filtern. Der entsprechende Händler kann bei erfolgreicher Suche unmittelbar per Telefon oder per Online-Formular kontaktiert werden, lediglich der Vertragsabschluss findet wie gewohnt im Autohaus statt.

