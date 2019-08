Seat: Mit frischem Wind ins neue Modelljahr

Mit frisch zusammengestellten Ausstattungspaketen startet Seat ins Modelljahr 2020. Viel Neues gibt es vor allem bei den Baureihen Ibiza und Leon.



Mit der auf der Version FR basierenden "Black Edition" des Ibiza können die Kunden laut Seat neben einer üppigen und feinen Ausstattung auch noch einen Preisvorteil von 1.890 Euro einstreichen. Unter anderem ab 21.270 Euro im Paket: spezielle 18-Zoll-Leichtmetallräder, das 8-Zoll-Media-System Plus samt Navi, Dachspoiler in Schwarz, Full Link samt WLAN, Voll-LED-Scheinwerfer oder Wireless Charger.



Einen Preisvorteil von 2.915 Euro, beim Sportstourer ST von 2.855 Euro, sichern sich Käufer des Leon FR Black Matt Edition mit - wie der Name schon sagt - mattschwarzen Elementen und einer üppigen Ausstattung zum Preis ab 25.830, respektive beim Kombi ab 27.030 Euro.



Den Leon Cupra gibt es im neuen Modelljahr auch als "Edition Silver" und "Edition Carbon". Die Erdgas-Versionen des Leon werden auch mit den Paketen "Xcellence Plus Grau" und "Dynamic I Grau" angeboten. Zudem ist der Leon 1.5 TGI außer mit dem 7-Gang-DSG künftig auch mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe kombinierbar.

