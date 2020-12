Seat Tarraco auch als Plug-in-Hybrid

Die spanische VW-Tochter Seat setzt den Tarraco unter Strom. Das SUV mit Plug-in-Antrieb ist das dritte elektrifizierte Modell der Marke. Das Aggregat liefert eine maximale Leistung von 180 kW/245 PS und ist damit der leistungsstärkste bisher produzierte Tarraco.



Das Plug-in-Hybridsystem kombiniert einen 1,4-Liter-TSI-Benziner mit 110 kW/150 PS, einen Elektromotor mit 85 kW/115 PS, einen 13-kWh-Lithium-Ionen-Akku und ein Sechsgang-DSG-Getriebe; dieses Setup kommt auf ein Drehmoment von 400 Newtonmeter (Nm).



Das Fahrzeug kann bis zu 49 Kilometer im rein elektrischen Modus zurückzulegen. Und wenn sowohl Elektro-, als auch Benzinmotor verwendet werden, schafft der Tarraco e-Hybrid eine Reichweite von bis zu 730 Kilometern.



Das Plug-in-SUV wird als Fünfsitzer-Version in den Ausstattungen Xcellence und FR erhältlich sein. Er wurde am Seat-Hauptsitz in Martorell entworfen und entwickelt und geht jetzt in Wolfsburg in Produktion.

