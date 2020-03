Setra in der Südsee

Auch im Paradies fahren Linienbusse. Das Bus-Unternehmen Carsud im südpazifischen Neukaledonien hat erstmals 24 neue Setra Low Entry Busse S 416 LE Business in Dienst genommen. Eingesetzt werden sollen die Fahrzeuge ebenso wie zwölf neue Sprinter City 35 auf den öffentlichen Taneo-Nahverkehrslinien, die die Vororte mit der Hauptstadt Noumea auf der Hauptinsel Grande Terre verbinden.



Die Busse sind behindertengerecht ausgestattet und haben USB-Stecker, WLAN-Zugang sowie ein Fahrgastinformations-System an Bord. Mehr als 9.000 Passagiere täglich nutzen das Angebot des Linienbetreibers, der insgesamt 50 Fahrzeuge in seinem Fuhrpark hat. Die Inselgruppe Neukaledonien ist französisches Überseegebiet und liegt etwa 1.500 Kilometer östlich von Australien im Südpazifik.

Dienstag, 10.03.2020