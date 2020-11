Share Now setzt auf Fiat 500

Wer Share Now nutzt, kann in fünf deutschen Städten jetzt auch auf einen Fiat 500 zurückgreifen. Deutschlands größter Carsharing-Anbieter nimmt den Fiat 500 in seine Flotte von Mietfahrzeugen in Köln, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt und München auf. Insgesamt 650 Exemplare gehen von Fiat an Share Now.



Share Now betreibt europaweit eine Carsharing-Flotte von rund 12.000 Fahrzeugen. In Deutschland nutzen derzeit rund 1,4 Millionen Kunden das Angebot, ein Fahrzeug spontan, komfortabel und jeweils direkt am benötigten Ort flexibel zu mieten. Nach Angaben des Unternehmens beträgt der Anteil des Fiat 500 an der deutschen Flotte nach vollständiger Integrierung der 650 Fahrzeuge rund elf Prozent.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 17.11.2020