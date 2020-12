Skepsis bei Ersatzteilen aus dem Internet

Viele Autobesitzer wünschen sich, dass ihre Werkstatt selbst mitgebrachte Ersatzteile einbaut. Deshalb sind für sie Ersatzteile aus dem Internet ein großes Thema, denn sie sind oftmals günstiger. Das hat eine aktuelle Befragung der Expertenorganisation Dekra und des Marktforschungsinstituts Ipsos ergeben.



Ob man selbst bei Reparaturen auf online bestellte Ersatzteile setzen würde, ist dagegen eine andere Frage. Denn bei der Qualität machen viele ein Fragezeichen: Der Aussage "Die Qualität von Ersatzteilen aus dem Internet ist die gleiche wie bei Werkstätten" stimmten nur 32 Prozent der Befragten zumindest eher zu. Bei dem Satz "Ich habe volles Vertrauen zu Ersatzteilen, die man über das Internet kaufen kann" geben nur noch 28 Prozent Zustimmung zu erkennen. Damit ist das Vertrauen in die Qualität in den letzten drei Jahren leicht zurückgegangen. Bei der letzten Befragung 2017 sprachen 37 Prozent den Internet-Ersatzteilen eher ebenbürtige Qualität zu, 31 Prozent erklärten volles Vertrauen.



Der Vergleich beider Befragungen zeigt auch, dass die Bedeutung der Online-Teile aktuell zumindest nicht spürbar zunimmt. 2017 waren noch 59 Prozent der Meinung, dass Teile im Internet deutlich günstiger zu bekommen sind. Für den Einbau mitgebrachter Teile in Werkstätten hatten sich damals 58 Prozent ausgesprochen.



2020 sagen 34 Prozent der Befragten, sie hätten schon einmal Ersatzteile für ihr Auto online bestellt, 15 Prozent planen das nach eigener Aussage. Hier sind die Ergebnisse seit 2017 praktisch unverändert (damals 35 beziehungsweise 15 Prozent).

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 08.12.2020