Skoda 2020 mit Rekord-Marktanteil in Deutschland

Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen hat Skoda Auto Deutschland 2020 beachtliche Erfolge erzielt. Zum zwölften Mal in Folge werden die Tschechen das Jahr als stärkste Importmarke in Deutschland abschließen. In 2021 soll der Anteil elektrifizierter Modelle bei der VW-Tochter verdreifacht werden.



Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung Skoda Auto Deutschland, anlässlich des Jahresabschlussgesprächs 2020: "Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellten uns vor enorme Herausforderungen. Dennoch ist es uns gelungen, dieses Jahr mit einem starken Ergebnis zu beschließen: Wir haben für Skoda einen Rekord-Marktanteil erreicht. Unsere attraktive Modellpalette und das starke Miteinander unserer Importzentrale und des Handels waren wichtige Schlüssel für diesen Erfolg. Das Team der Skoda Auto Deutschland arbeitet fast zu 100 Prozent im Home Office. Sobald uns die Politik die Möglichkeit gibt, wird es einen Re-Start für 2021 geben".



Skoda schaffte es, in dem von Corona geprägten Jahr komplett ohne Kurzarbeit auszukommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die VW-Tochter verzeichnete hierzulande bis Ende November 162.035 Neuzulassungen und erreichte einen Marktanteil von 6,2 Prozent, was ein Plus von 0,4 Prozentpunkten in Deutschland bedeutet. Somit rückt Skoda auf Platz sechs des Markenrankings von Januar bis November 2020. Platz eins belegt VW gefolgt von Mercedes, den dritten Platz hält BMW, der vierte Platz geht an Audi, fünfter Platz Ford und dann kommt Skoda. Eine beachtliche Leistung der Tschechen im Vergleich zum Gesamtmarkt.



Bei den Privatkunden rangierte Skoda mit 6,2 Prozent Marktanteil auf dem vierten Platz, im Flottengeschäft ermöglichte ein Anteil von 8,7 Prozent die fünfte Position im Marken-Ranking. Besondere Modell-Highlights setzten 2020 unter anderem das neue Elektro-SUV Skoda Enyaq iV sowie der Octavia der vierten Generation.



Auch in der Einzelbetrachtung der Modellreihen zeigt sich eine starke Position von Skoda in Deutschland: Der Bestseller Octavia erzielte bis Ende November 46.895 Neuzulassungen. Damit liegt er auf Rang sechs der Zulassungsstatistik, ist weiterhin das einzige Importmodell in den Top-Ten und das erfolgreichste Importmodell auf dem deutschen Markt. Neben effizienten Benzin- und Dieselmotoren ist der Octavia auch als Plug-in-Hybrid, Mild-Hybrid und erdgasbetriebenes CNG-Modell erhältlich. Auch Skoda Kamiq, Karoq und Kodiaq positionieren sich im wettbewerbsstarken Umfeld gut - rund 38 Prozent aller Skoda Neuzulassungen gingen 2020 auf das Konto des SUV-Trios.



Als Reaktion auf die Corona-Einschränkungen entwickelte das Unternehmen unter anderem neue Plattformen für den Austausch mit dem Handel und den Kunden und setzte nach Ende des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr mit dem Re-Start-Programm "Wechselwochen" Kaufanreize. Die Digitalisierung gehört zu den wichtigsten Handlungsfeldern der Unternehmensstrategie. Skoda Auto Deutschland liege dabei gut auf Kurs, betonte Frank Jürgens. Alle aktuellen Modelle sind mit der Konnektivitätslösung Skoda Connect1 ausgestattet und bieten viele digitale Möglichkeiten und Services. Mittlerweile haben in Deutschland mehr als 350.000 Kunden in ihrem Fahrzeug Skoda Connect aktiviert, so der Importeur.



Die Deutschlandzentrale des tschechischen Automobilherstellers ist in der Region Südhessen ein attraktiver Arbeitgeber und beschäftigt aktuell 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wird das Handels- und Servicenetz hinzugezählt, sind in Deutschland rund 16.000 Menschen für Skoda tätig.



Bis zum Jahresende rechnet Skoda Auto Deutschland mit rund 180.000 Neuzulassungen. Im Frühjahr 2021 startet der Enyaq iV in den Showrooms, weitere Varianten des Stromers sollen folgen. Bisher liegen laut dem Importeur bereits 2.000 Endkundenbestellungen vor. Der bei den Kunden beliebte Fabia geht in eine Neuauflage. Im Segment der Kleinwagen soll mit ihm ein deutliches Zeichen gesetzt werden.



Und ein Jubiläum steht an: Das 30-jährige Bestehen der Integration in den Volkswagen-Konzern und 30 Jahre Skoda Auto Deutschland. Das profitable Marktergebnis soll auch 2021 fortgesetzt werden, sagt Frank Jürgens.



Jutta Bernhard / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 15.12.2020