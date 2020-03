Skoda crasht jetzt noch präziser

Modernste Kameratechnik, LED-Beleuchtungssysteme, akribische Dokumentationsmöglichkeiten: Skoda hat jetzt in der Nähe des Stammwerks Mladá Boleslav ein neues Crashtest-Labor in Betrieb genommen. Er ermöglicht Versuche auf dem aktuellesten Stand, nämlich nach "den seit Anfang 2020 geltenden Vorgaben des Euro NCAP sowie sämtlicher weiterer internationaler Crashtest-Referenztests", so ein Sprecher.



Neu ist auch ein Bereich für den Umgang mit Elektrofahrzeugen nach einem Crashtest. Christian Strube, Vorstand für Technische Entwicklung bei Skoda: "Unser neues Crashtest-Labor erlaubt uns eine noch umfangreichere und realitätsnähere Simulation möglicher Unfallsituationen und schafft damit eine wichtige technische Grundvoraussetzung, um das hohe Sicherheitsniveau unserer Fahrzeuge künftig noch weiter zu steigern." In den kommenden Jahren würden die Kapazitäten für Crash-Versuche schrittweise noch weiter ausgebaut.



Das neue Labor ist mehr als doppelt so groß wie das bisherige Prüfzentrum, allein die Halle ist mehr als 180 Meter lang. Das Herzstück der Anlage: Ein elektrisches Antriebssystem, das zwei frontal aufeinander zufahrende Fahrzeuge mit bis zu 3,5 Tonnen Gesamtgewicht auf bis zu 65 km/h beschleunigt.



Als Testfahrer sind neun Erwachsenen- und vier Kinder-Dummies unterschiedlicher Bauart im Einsatz. Ihre korrekte Sitzposition wird mithilfe statischer Fotogrammmetrie geprüft. 20 statische Hochgeschwindigkeitskameras und 30 Onboard-Hochgeschwindigkeitskameras - alle mit HD-Auflösung - dokumentieren das Geschehen.

