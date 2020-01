Skoda: Ein Sondermodell kommt selten allein

2020 ist für Skoda ein besonderes Jahr, denn der tschechische Autobauer feiert seinen 125. Geburtstag. Passend dazu präsentiert der Hersteller die Jubiläumsmodellreihe Drive 125, die für die Baureihen Fabia, Scala, Karoq und Kodiaq erhältlich ist.



Den Fabia bietet Skoda zusätzlich als Drive 125 Best of an. Die Preise starten bei 16.750 Euro (Fabia Drive 125) und klettern bis 35.050 Euro (Kodiaq Drive 125).



Und der Preisvorteil? In Kombination mit optionalen Paketen können Käufer bis zu 4.780 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell sparen, verspricht Skoda.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 09.01.2020