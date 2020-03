Skoda elektrifiziert seinen Sportler

Skoda verpasst seinem sportlichsten Modell jetzt erstmals einen Plug-in-Hybridantrieb. Beim neuen Octavia RS iV bekommen Käufer durch einen 1,4-TSI-Benziner und einen 85-kW-Elektromotor eine Systemleistung von 180 kW/245 PS.



Beim tschechischen Automobilhersteller geht 2020 aber noch mehr in Sachen Elektrifizierung: Skoda wird den neuen Octavia in drei weiteren elektrifizierten Versionen anbieten. Der Octavia iV verfügt über einen Plug-in-Hybridantrieb mit 150 kW/204 PS Systemleistung und ist in den Ausstattungslinien Ambition und Style erhältlich. Hinzu kommt: Zwei e-TEC-Varianten mit 81 kW/110 PS und 110 kW/150 PS setzen, erstmals bei Skoda, auf Mild-Hybrid-Technologie.



Christian Strube, Skoda-Vorstand für Technische Entwicklung, sagt: "Mit dem Octavia RS iV schlagen wir ein neues Kapitel in der Erfolgsstory unserer RS-Modelle auf. Zum ersten Mal setzen wir bei einem sportlichen Topmodell auf einen Plug-in-Hybridantrieb. Dieser verbindet beim neuen RS iV eine Steigerung der Performance mit einer Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 03.03.2020