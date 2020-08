Skoda Enyaq iV: Doppelte Weltpremiere

Doppelte Feier ist gleich doppelte Spannung: Skoda feiert am 1. September 2020 die Weltpremiere des neuen Enyaq iV parallel auf zwei Ebenen: Live und analog vor Ort in Prag - und in einem neuartigen Digitalformat virtuell für alle Interessierten weltweit.



Dabei vermitteln laut der tschechischen VW-Tochter individuell steuerbare 360-Grad-Kameras den Zuschauern das Gefühl, mittendrin im Geschehen zu sein. Vor und nach dem Livestream der Modellpräsentation können sie sich in einem virtuellen Skoda-Pavillon bewegen. Im digitalen Showroom besteht die Möglichkeit, sich zunächst die Konzeptstudie Vision iV und später den Enyaq iV aus allen Perspektiven anzusehen.



Der SUV-Neuzugang ist das erste Elektro-Serienmodell des tschechischen Automobilherstellers auf Basis des Modularen Elektrifizierungs-Baukastens (MEB) aus dem Volkswagen-Konzern. Der "Enthüllungs"-Livestream, der auch mit diversen Modellen aus der Skoda-Historie angereichert wird, wird ab 19 Uhr übertragen. Eine Minute vor Beginn werden die User an den Start erinnert.



Der virtuelle Pavillon ist bereits 20 Minuten vor der Präsentation zugänglich und kann auch in den zwei Stunden nach dem Event noch besichtigt werden. Erreichbar ist die Übertragung über https://skoda-virtual-event.com, die Facebook- und Twitter-Kanäle von Skoda und über www.skoda-auto.de.

