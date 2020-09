Skoda Fabia 1,0 TSI jetzt mit Direktschaltgetriebe

Skoda hat für den Fabia 1,0 TSI ein neues Getriebe im Angebot: das aus anderen Modellen bereits bekannte 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG).



Den 1,0 TSI inklusive 7-Gang-DSG bietet die tschechische VW-Tochter für den Kleinwagen in den Ausstattungslinien Ambition, Style und "Monte Carlo" sowie für die umfangreich ausgestatteten Sondermodelle "Drive 125" und "Drive 125 Best Of" an. Beim Fabia Combi steht zusätzlich die Variante "Scoutline" zur Wahl.



Die Preise für die neu erhältliche Motor-Getriebe-Kombination beginnen - inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer - bei 18.968 Euro für den Fabia Ambition, den Fabia Combi Ambition bietet der Hersteller ab 19.651 Euro an.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 17.09.2020