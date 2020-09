Skoda Fabia Combi wird 20

Er ist ein kleiner Praktiker, der Skoda Fabia Combi. Nun wird das erfolgreiche Volumenmodell 20 Jahre alt. Im Jahr 2000 debütiert das Modell in Paris und gewinnt bald zahlreiche Fans.



Als einer der wenigen Kombis im Kleinwagensegment überhaupt bietet er auf einer Länge von nur 4,22 Metern viel Platz für die Passagiere und ein Kofferraumvolumen von 426 bis maximal 1.225 Litern - Werte, die in den Modellen der Folgegenerationen noch steigen. In Kombination mit seinem ausgewogenen Preis-Wert-Verhältnis macht seine Geräumigkeit den Fabia Combi seit zwei Jahrzehnten vor allem für junge Familien zum begehrten Begleiter im Alltag.



Bis heute hat Skoda rund 1,5 Millionen Exemplare inklusive der Nutzfahrzeugvariante "Praktik" produziert. Damit liegt der Kombi-Anteil an allen generationsübergreifend ausgelieferten Einheiten bei 34 Prozent.



Bereits die erste Combi-Generation, die von 2000 bis 2006 gebaut wurde, überzeugt die Kunden neben dem großzügigen Platzangebot mit einer umfangreichen Serienausstattung und zahlreichen modernen Optionen. So sind bereits damals ein Navigationssystem, ein Tempomat, Parksensoren am Heck, die elektronische Stabilitätskontrolle ESC und eine Klimaautomatik inklusive einer Kühlung für das Handschuhfach erhältlich.



Die Debüt-Generation des Kombis bietet ein Kofferraumvolumen von mindestens 426 Litern, das sich durch das Umklappen der Rücksitze auf bis zu 1.225 Liter erweitern lässt. Mit dem Wechsel zur zweiten Generation steigt das Basisvolumen auf 480 Liter, das maximale Volumen sogar um 235 auf 1.460 Liter und damit auf ein Niveau, das sonst erst Fahrzeuge in der Kompaktklasse bieten.



Die dritte Generation wird 2014 vorgestellt und etabliert den Fabia schließlich als Fahrzeug für längere Strecken mit voller Sitzbelegung. Das Kofferraumvolumen steigt bei aufgestellter Rückbank um weitere 50 auf jetzt 530 Liter, damit erreicht das Gepäckabteil sogar die Dimensionen von Mittelklassekombis.

