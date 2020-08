Skoda ist der Panne auf der Spur

Wer mit seinem Auto irgendwo gestrandet ist, weiß schnelle Hilfe zu schätzen. So ist eCall in Ländern der Europäischen Union seit 2018 in jedem Neuwagen vorgeschrieben. Skoda geht noch einen Schritt weiter.



Die Online-Dienste von Skoda Connect bieten in allen aktuellen Modellen mit Ausnahme des Citigoe iV weitere Features. Sie unterstützen Autofahrer bei allen Fragen rund ums Fahrzeug, betont der Hersteller. Dabei sorgen vor allem zwei Funktionen für eine entspannte Fahrt: der Info- und der Pannenruf. Die Tasten dafür befinden sich im Dachmodul neben der roten Notruftaste und sind mit einem 'i' beziehungsweise einem Schraubenschlüssel gekennzeichnet.



Bei produktbezogenen Fragen zu Fahrzeugfunktionen oder zu den Online-Diensten von Skoda Connect genügt ein Druck auf die Inforuftaste. Über die eingebaute eSIM wird eine Verbindung zum Kunden-Callcenter aufgebaut. Dort hilft dann ein Mitarbeiter bei sämtlichen Anliegen weiter. In der Regel spricht der Kundenberater neben der jeweiligen Landessprache auch Englisch. Doch auch wenn sich der Autofahrer gerade im Ausland befindet, lässt sich eine mögliche Sprachbarriere leicht überwinden. Auf Wunsch wird der Skoda-Fahrer mit dem Callcenter seines Landes verbunden, damit die weitere Kommunikation in der jeweiligen Muttersprache erfolgen kann.



Und dann ist da noch die Pannentaste. Wer sie drückt, wird mit einem Mitarbeiter verbunden, der mit Rat und Tat zur Seite steht, verspricht der Autobauer. Wenn der Fahrzeugbesitzer zustimmt, übermittelt das System den aktuellen Standort sowie relevante Fahrzeugdaten an den Pannenservice. So kann die Pannenursache leichter ermittelt werden.



Der Clou: Die proaktiven Dienste von Care Connect, die den Fahrer in vielen Situationen unterstützen, sind laut Skoda zehn Jahre kostenfrei.

