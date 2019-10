Skoda-Klassiker in China

Europäische Marken haben Tradition. Das kommt auch in China gut an. Darum stellt der tschechische Autobauer Skoda seine Klassik-Schätze auch im Reich der Mitte aus und beteiligt sich an Oldtimer-Rallyes. Seit 2014 nimmt die VW-Tochter auf ihrem größten Einzelmarkt an solchen Events teil und präsentiert ausgewählte Modelle aus der 124-jährigen Unternehmensgeschichte.



Jetzt geht Skoda bei der "Top City Classic Rally China" mit den Modellen Skoda 422, Octavia, Octavia Combi und Felicia bei zwei prestigeträchtigen Veranstaltungen an den Start. Eine Ausfahrt findet nahe der südchinesischen Millionenstadt Shenzhen statt, die andere Veranstaltung führt die Teilnehmer durch das Huang-Shan-Gebirge im Süden der Volksrepublik.



Als "Special Section Champion" gewannen die Modelle zahlreiche Preise wie den "Historical Revival Award" und den "Classic Contributor Award".

