Skoda lädt zum Geburtstags-Buffet

Skoda lädt zum Buffet - und das fällt 2020 aus gegebenem Anlass noch üppiger aus als in "normalen" Jahren. Der Hintergrund: Die tschechische VW-Tochter feiert ihren 125. Geburtstag.



Die Party steigt am 25. Januar 2020 in den Skoda-Autohäusern. Hauptdarsteller sind natürlich die aktuellen Sondermodelle namens Drive 125, die für die Baureihen Fabia, Scala, Karoq und Kodiaq aufgelegt wurden. "Beim Kauf sparen Kunden bis zu 4.780 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell", verspricht der Autobauer.



Im Scheinwerferlicht stehen auch die elektrifizierten Modelle Citigo e iV und Superb iV. Es gibt Probefahrten, kulinarische Köstlichkeiten - und Gewinne. Der Hauptpreis ist eine einwöchige Prag-Reise inklusive Taschengeld im Wert von über 4.500 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 21.01.2020