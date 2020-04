Skoda liefert Lebensmittel

In der Corona-Krise können viele Menschen ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Doch die Einkäufe und andere Besorgungen müssen erledigt werden. Vor allem Lebensmittel sind unverzichtbar. Viele Autobauer wollen in dieser Notsituation helfen. Skoda beispielsweise stellt der südhessischen Stadt Weiterstadt zwei Karoq zur Verfügung. Freiwillige Helfer sind ab sofort mit den beiden Kompakt-SUV zu Hilfseinsätzen unterwegs. Warum gerade Weiterstadt? Ganz einfach: Dort hat die tschechische VW-Tochter ihren Deutschland-Sitz.



"Wir schätzen die ehrenamtlichen Tätigkeiten unserer Mitbürger sehr und freuen uns, dass es an unserem Hauptsitz in Weiterstadt so viele engagierte Menschen gibt", sagt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung der Skoda Auto Deutschland GmbH. "Auch wir sind der Heimatregion unseres Unternehmens sehr verbunden. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, mit Fahrzeugen zur Versorgung der Menschen beizutragen, die von den Einschränkungen durch die Pandemie besonders betroffen sind."

