Skoda macht den Citigo e iV zum "Best of"

Wer für den Skoda Citigo e iV alles haben möchte, was die Ausstattungsliste des Kleinstwagens hergibt, kann jetzt den "Best of" bestellen. Das rein elektrisch angetriebene Modell ist inklusive Batterie ab 24.990 Euro erhältlich. Abzüglich Umweltbonus sowie der zu beantragenden staatlichen Förderung reduziert sich der Preis laut Hersteller auf 18.420 Euro.



Der batterie-elektrische Kleinstwagen eignet sich mit seinen kompakten Abmessungen ideal für den Stadtverkehr, fährt lokal emissionsfrei und erzielt eine Reichweite von 252 Kilometern, teilt Skoda mit. Für Antrieb sorgt ein 61 kW starker Elektromotor. In 12,3 Sekunden beschleunigt der Citigo e iV von 0 auf 100 km/h, den Zwischenspurt von 60 auf 100 km/h erledigt er in 7,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 05.05.2020