Skoda macht den Winter kuschelig

Kompaktmodelle der Marke Skoda bieten den Insassen wohlige Wärme im Winter. "Scala" und "Kamiq" besitzen bis zu vier beheizbare Sitze, eine beheizbare Windschutzscheibe und beheizte Wischwasserdüsen. Den schnellen Einstieg ins Fahrzeug ermöglicht das schlüssellose Zugangssystem "Kessy". Die doppelseitigen Laderaummatten sind derweil geeignet für den Transport von nassem oder schmutzigem Winter-Equipment.



Die auf Wunsch erhältliche Lenkradheizung für "Kamiq" und "Scala" schützt auch bei Minusgraden vor eisigen Händen und erlaubt das Fahren ohne dicke oder nasse Handschuhe. Das ist angenehmer und vor allem sicherer. Für schnellen Durchblick am frühen Morgen sorgt die auf Wunsch beheizbare Frontscheibe, die das Eis rasch zum Schmelzen bringt.



Noch ein bisschen kuscheliger ist es in den größeren Modellen "Karoq", "Kodiaq", "Octavia" und "Superb": Die optionale Standheizung lässt sich dort bequem über eine Funkfernbedienung oder teilweise per Smartphone steuern. So hat das Fahrzeug schon beim Einsteigen die gewünschte Innenraumtemperatur und die Scheiben sind eisfrei.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 15.01.2020