Skoda Octavia Hybrid am Start

Der neue Skoda Octavia iV rollt nun zum Händler. Die Preisliste für das Fahrzeug mit Plug-in-Hybrid startet bei 36.009 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer. Die Kombiversion beginnt bei 36.691 Euro. Abzüglich des Skoda-Umweltbonus sowie der zu beantragenden staatlichen Förderung reduziert sich der Preis auf 28.899 beziehungsweise 29.581 Euro.



Der Octavia iV "Ambition" verfügt serienmäßig über den Frontradarassistenten inklusive City-Notbremsfunktion sowie Personen- und Radfahrererkennung, Regensensor und Fahrlichtassistent inklusive Coming- and Leaving-Home-Funktion. Ebenso zur Ausstattung zählen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Fahrprofilauswahl, die Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic und Parksensoren hinten.



Das Lederlenkrad besitzt Multifunktionstasten und Schaltwippen für das Direktschaltgetriebe (DSG). Zum Lieferumfang gehören auch das Musiksystem Bolero mit 10-Zoll-Farbdisplay, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und die Konnektivitätstechnologie SmartLink. Letztere bietet auch kabellose Verbindungen via Wireless SmartLink.



Das digitale Kombiinstrument im 10,2 Zoll-Format zeigt wichtige Fahrdaten an. Zudem rüstet Skoda den Octavia iV mit dem neuen Abbiegeassistenten aus. Das System stellt eine Erweiterung des Frontradarassistenten dar und warnt beim Linksabbiegen an Kreuzungen den Fahrer frühzeitig vor Gegenverkehr. Im Notfall kann der Abbiegeassistent das Fahrzeug sogar automatisch stoppen.



Im Octavia iV 1,4 TSI bündeln ein 110 kW/150 PS starker Turbo-Benzindirekteinspritzer und ein Elektromotor ihre Power zu einer Systemleistung von 150 kW/204 PS. Die Bedienung des 6-Gang-DSG erfolgt mittels Shift-by-Wire-Technologie elektronisch. Das Fahrzeug verfügt über eine Lithium-Ionen-Hochspannungs-Batterie mit einem Energiegehalt von 13 kWh. Sie ermöglicht eine rein elektrische, lokal emissionsfreie Reichweite von bis zu 60 Kilometern im WLTP-Zyklus.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 04.12.2020