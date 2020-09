Skoda Octavia mit starkem Hybrid-Antrieb

Zuwachs bei der sportlichen RS-Familie im Hause Skoda: Der Octavia RS iV mit Plug-in-Hybrid-Antrieb steht fast vor der Tür. Jedenfalls ist die elektrifizierte Modell-Version nun bestellbar.



Hier bündeln ein 1,4 TSI-Benziner mit 110 kW/150 PS Leistung und ein 85 kW/115 PS starker Elektromotor ihre Power zu einer Systemleistung von 180 kW/245 PS. Das maximale Drehmoment erreicht in dieser Konfiguration einen beachtlichen Wert von 400 Nm. Der Kompaktsportler mit Plug-in-Hybridantrieb realisiert den Sprint von 0 auf 100 km/h in 7,3 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h.



Die Preise für das sportliche Modell starten bei 42.267 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer, der Octavia Combi RS iV ist ab 42.949 Euro erhältlich. Zum Bestellstart können Kunden zum selben Preis das Sondermodell "First Edition" ordern, das mit seiner erweiterten Ausstattung einen Preisvorteil von 1.375 Euro gegenüber einem serienmäßigen Octavia RS iV bieten soll.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 14.09.2020