Skoda Octavia RS jetzt auch mit 6-Gang-Schaltung

Der RS ist die Topversion des Skoda Octavia. Gab es ihn bislang nur mit DSG-Automatik, ist er nun auch mit 6-Gang-Schaltgetriebe bestellbar. Der Einstieg in die sportliche RS-Familie gelingt dadurch preisgünstiger als zuvor: Die dynamische Limousine in Verbindung mit dem 180 kW/245 PS starken 2,0 Liter-Turbobenziner und manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe erhalten Kunden für 37.958 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer, der Octavia Combi RS steht ab 38.640 Euro zur Verfügung.



Zusätzlich zur neuen Motor-Getriebe-Kombination erweitert der Hersteller die Serienausstattung des Kompaktsportlers um den neuen Abbiegeassistenten. Das System stellt eine Erweiterung des Frontradar-Assistenten inklusive City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung dar. Das bedeutet: Es warnt beim Linksabbiegen an Kreuzungen den Fahrer frühzeitig vor Gegenverkehr. Im Notfall kann der Abbiegeassistent das Fahrzeug sogar automatisch stoppen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 01.12.2020