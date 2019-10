Skoda skizziert künftigen Octavia

Der Name "Octavia" ist schon historisch im Hause Skoda. Aber auch in Zukunft soll es wieder ein Modell mit der traditionsreichen Typenbezeichnung geben. Die ersten Skizzen sind schon fertig.



Die vierte Generation des meistverkauften Modells der Skoda-Geschichte soll deutlich emotionaler werden und kompakte Dimensionen mit großzügigen Platzverhältnissen vereinen. Die Design-Skizzen zeigen die lang gezogene, fließende Silhouette mit coupéartig geschwungenem Dach der neuen Mittelklasse-Limousine. Zudem prägen eine markante neue Frontpartie, große Räder und Heckleuchten mit kristallinen Elementen das Erscheinungsbild.



Die vierte Generation des Bestsellers soll die Erfolgsgeschichte fortschreiben. Bislang wurden mehr als 6,5 Millionen Fahrzeuge des Volumenmodells verkauft, das vor rund 60 Jahren zum ersten Mal in die Öffentlichkeit trat.

