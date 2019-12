Skoda surft auf der Erfolgswelle

Skoda wächst stärker als der Gesamtmarkt, hat mittlerweile acht Modellreihen am Start, übertrifft 2019 die Schallmauer von 200.000 neu zugelassenen Fahrzeugen - und ist erfolgreich in die Elektromobilität gestartet. Kein Wunder, dass sich Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Auto Deutschland, bei einer Vorab-Bilanz sehr zufrieden zeigte: "Der neue Absatzrekord und unser steigender Marktanteil untermauern unsere Position als stärkste Importmarke, die wir jetzt im elften Jahr in Folge halten."



Neben erfolgreichen Neuerscheinungen wie der des Kompaktmodells Scala, des überarbeiteten Flaggschiffs Superb und des Crossover-Modells Kamiq zeigte die tschechische VW-Tochter dieses Jahr die ersten elektrifizierten Serienfahrzeuge der Unternehmensgeschichte: Den Superb iV, einen Plug-in-Hybriden, der bis zu 56 Kilometer weit elektrisch fahren kann. Und den elektrisch angetriebenen City-Flitzer Citigio e iV, der lokal emissionsfrei bis zu 258 Kilometer am Stück fahren kann. Schon jetzt liegen in Deutschland 3.000 Bestellungen für die E-Modelle vor.



Im kommenden Jahr stehen laut Frank Jürgens wichtige Modellneuheiten im Vordergrund. Zum einen startet Ende März 2020 die vierte Generation des Octavia, der seit vielen Jahren bestverkauften Baureihe der Marke in Deutschland und weltweit. Er wird als Benziner, Diesel, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid sowie als erdgasgetriebenes CNG-Modell anrollen.



Im Lauf des Jahres soll auch der erste vollelektrische Skoda debütieren, der auf dem Modularen Elektro-Antriebs-Baukasten (MEB) des Volkswagen-Konzerns basiert. Die im Frühjahr 2019 gezeigte Studie Vision iV gibt einen realistischen Ausblick auf den Hoffnungsträger, für den Skoda ein für die Marke typisches, möglichst vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis verspricht.

18.12.2019