So attraktiv sind die Lockangebote der Hersteller

Die Autoindustrie leidet unter der Corona-Krise und versucht mit Aktionen wie Null-Prozent-Finanzierung, Ratenschutz und Mehrwertsteuer-Senkung, Kunden zum Autokauf zu bewegen. Eine aktuelle Umfrage der Data & Analytics Group YouGov geht den Fragen nach, wie Kunden zum Autokauf in diesen unsicheren Zeiten stehen und ob sie sich mit den Aktionen locken lassen.



Mehr als jeder Sechste der Befragten (17 Prozent) gibt demnach an, dass die Mehrwertsteuer-Senkung ein Anreiz ist, 2020 ein Auto zu kaufen. Am häufigsten sagen dies die Befragten im Alter von 25 bis 34 Jahren (26 Prozent), am seltensten jene ab 55 Jahren (10 Prozent).



Sieben von zehn Deutschen (71 Prozent) wiederum finden, dass der Ratenschutz eine gute Maßnahme ist. 15 Prozent finden dies nicht. 42 Prozent sagen, dass ihre Kaufentscheidung durch einen vom Autohersteller angebotenen Ratenschutz positiv beeinflusst werden könnte. 38 Prozent würden sich nicht beeinflussen lassen.



Aktionen der Hersteller hin oder her: 62 Prozent derjenigen, die innerhalb der nächsten fünf Jahre planen, einen Pkw zu kaufen, geben an, dass die Corona-Pandemie keinen Einfluss auf ihre Kaufentscheidung habe. 13 Prozent sagen, als Resultat der Krise weniger Geld für den Pkw ausgeben zu wollen. 11 Prozent werden sich für eine andere Antriebstechnik entscheiden.



Denn auch unter Verbrauchern steigt das Interesse. Ein Viertel (26 Prozent) der Deutschen sagt, sich vorstellen zu können, als nächsten Pkw ein Elektroauto zu kaufen. 58 Prozent können sich dies nicht vorstellen. Dass Elektromobilität in Deutschland vorangetrieben werden sollte, sagen 47 Prozent aller Befragten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 07.08.2020