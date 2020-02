So bereit ist Deutschland für die E-Mobilität

Deutschland ist aktuell noch nicht wirklich gut auf den unabwendbaren Aufschwung der Elektromobilität vorbereitet. Im EV Readiness Index von LeasePlan reicht der aktuelle Stand gerade mal für Platz sieben. Die besten Voraussetzungen für Stromer gibt es demnach in den Niederlanden, Norwegen und Großbritannien.



Der Index basiert auf den 2019er-Zahlen zum Elektrofahrzeug-Markt (einschließlich Plug-in-Hybride), zur Lade-Infrastruktur und zu den staatlichen Anreizen. Positiver Aspekt: Fast alle Länder haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, vor allem durch die bessere Verfügbarkeit der öffentlichen Ladeinfrastruktur. "Europaweit gab es einen Anstieg der öffentlichen Ladestationen um 73 Prozent", heißt es.



In Deutschland hat sich die Zahl der öffentlichen Ladepunkte auf 32.704 erhöht. Und immerhin: Bei den Schnelllade-Möglichkeiten hat die Bundesrepublik mit insgesamt 5.040 Ladepunkten im Vergleich zu den anderen Ländern "sehr deutlich die Nase vorn", so LeasePlan. Und noch eine bezeichnende Zahl: In Europa stieg 2019 die Zahl der Zulassungen von Elektroautos im Durchschnitt um etwa 60 Prozent.

