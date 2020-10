So denkt die Generation Z über Mobilität

Wie denkt die Generation Z über die Mobilität? Mit dieser Frage hat sich Ford bei der neuesten Auflage der Trendstudie "Mobility Zeitgeist" beschäftigt. Also mit den Wünschen, Bedürfnissen und Anforderungen der heute 18- bis 23-Jährigen an gesellschaftspolitische Fragestellungen zur Mobilität. Fazit der aktuellen Befragung unter mehr als 2.000 zufällig ausgewählten Personen: Mobilität heute ist gleichzusetzen mit Multimodalität, Flexibilität und Freiheit, gleichzeitig bleibt aber das Auto höchst relevant in der Zielgruppe der 18- bis 23-Jährigen.



Die Werte der "Gen Z" sind komplex und durchaus ernster Natur. Sie drehen sich um beruflichen Erfolg, den Stellenwert von Freunden und Familie. Auf der Suche nach Individualität in einer globalen Welt stehen neben dem Wunsch nach einem sinnvollen, erfüllenden Beruf (83 Prozent), "Spaß haben und das Leben genießen" (83 Prozent) sowie "Zeit für sich selbst und die eigenen Interessen haben" (85 Prozent) für die junge Generation im Vordergrund. Für diese von 80 Prozent gewünschte Balance zwischen Beruf und Freizeit stellt Mobilität einen wichtigen Eckpfeiler dar, denn Mobilität ist für sie gleichbedeutend mit Flexibilität (64 Prozent), Unabhängigkeit (58 Prozent) und Freiheit (54 Prozent).



Ebenso ausschlaggebend sind für die Mehrheit die Mobilitätskosten insgesamt. Sieben von zehn Befragten der Generation Z wünschen sich möglichst preisgünstige Angebote, beziehungsweise Mobilität zu geringen Kosten. Der Kauf eines Autos ist kein primäres Ziel der jüngeren Generation mehr. Denn das Auto an sich bleibt zugänglich. Die Generation Z nutzt das Familienfahrzeug oder leiht sich einen Wagen.



Bei der Frage nach den Anforderungen an ein Auto stimmen zwei Drittel der Aussage zu, dass "gemeinsame Autofahrten mit Freunden Spaß machen" (67 Prozent). Fast genauso viele sind sich jedoch einig, dass ein Auto in erster Linie praktisch und zweckmäßig sein muss (64 Prozent) und möglichst variable Nutzungsmöglichkeiten durch die Gestaltung des Innenraumes bieten sollte (56 Prozent).



Sogenannte nachhaltige Werte wie einen sozial verantwortungsvollen Lebens- und Konsumstil betrachten 58 Prozent der Befragten als wichtig. Insgesamt hat grüne Mobilität jedoch einen hohen Stellenwert bei den jungen Erwachsenen: 63 Prozent der Generation Z halten hohe Umweltstandards, Ressourcen- und Klimaschutz für ein wichtiges Kriterium, damit Mobilität den Ansprüchen der Menschen künftig wirklich gerecht wird.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 01.10.2020