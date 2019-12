So feiert Maserati Geburtstag

Maserati in Feierlaune: Vor 105 Jahren wurde die Firma "Alfieri Maserati" in Bologna eröffnet. Die exakte Gründung datiert auf den 1. Dezember 1914 - offiziell nahmen die Brüder Alfieri, Ettore und Ernesto Maserati am 14. Dezember ihre Tätigkeit auf. Gefeiert wird standesgemäß: Mit dem Beginn der Modernisierungsarbeiten des Werks in Modena und der Ankündigung eines völlig neuen Maserati für Mai 2020.



In Modena wird 2020 die Produktion eines neuen Supersportwagens mit innovativen technologischen Merkmalen beginnen. An den Produktionslinien werden bereits umfassende Modernisierungsarbeiten durchgeführt - unter anderem auch für die Fertigung elektrischer Antriebe. Eine neue Lackiererei wird den Produktions-Standort zusätzlich erweitern.



Das erste eigene Fahrzeug entstand nach der Gründung des Unternehmens 1926 mit dem Tipo 26. Der Rennwagen gewann beim Debüt bei der Targa Florio im gleichen Jahr und ließ viele weitere Siege folgen: Beim "Indy 500" (1939 und 1940), Seriensiege bei der Targa Florio (1937 bis 1940), neun Formel-1-Siege und der Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft 1957 mit Juan Manuel Fangio. Zuletzt kehrte Maserati mit dem MC12 in den internationalen Motorsport zurück und holte zwischen 2005 und 2010 zahlreiche Meistertitel im GT-Sport.



Auch bei Straßenwagen war Maserati erfolgreich. 1947 wurde der erste Straßenwagen - der Maserati A6 1500 - vorgestellt. Mit der Übernahme durch Fiat im Jahr 1993 und der Kontrolle durch Ferrari zwischen 1997 und 2005 begann ein neues Kapitel.



Das Unternehmen kehrte 2001 mit dem Spyder wieder auf den wichtigen US-Markt zurück, wo es seither große Erfolge feiert. Beflügelt wurde dieser 2007 zusätzlich durch die Automatikversion des Quattroporte und später durch die Modelle GranTurismo und GranCabrio. Mit der aktuellen Modellpalette aus luxuriösem Quattroporte, der Business-Limousine Ghibli und dem Levante, dem ersten SUV der Marke, erreichte das Unternehmen neue Absatzrekorde.

