So genau nehmen es die Deutschen mit der Sauberkeit

Die Liebe zum Auto ist bei den Deutschen immer noch sehr ausgeprägt. 58 Prozent geben laut einer repräsentativen Studie der Tankstellenkette HEM an, dass das Auto ihr Ein und Alles ist. Über 80 Prozent der Autofahrer legen wöchentlich mehr als 100 Kilometer damit zurück. Doch wie sehr wird die große Liebe gepflegt?



Die Meinungen gehen auseinander: Während knapp jeder Zweite einmal die Woche den Innenraum seines Fahrzeugs aufräumt, nehmen es die meisten mit der Sauberkeit von außen nicht so genau. Über 50 Prozent der Teilnehmer waschen ihren Wagen immer erst dann, wenn er ordentlich verschmutzt ist. Dabei ist für mehr als jeden Dritten entscheidend, ob jemand im Auto mitfährt. Nur sechs Prozent sagen, dass für sie die Sauberkeit ihres Autos gar keine Rolle spielt.



Doch nicht nur die Sauberkeit im Innenraum des Fahrzeugs ist relevant. Auch was den Inhalt des Handschuhfachs oder des Kofferraums betrifft, sind die Deutschen bestens ausgestattet und praktisch veranlagt. Immer mit dabei: Fahrzeughandbuch, Eiskratzer, Parkscheibe (48 Prozent), der Fahrzeugschein (26 Prozent), die Bedienungsanleitung (20 Prozent) und wichtige Unterlagen (14 Prozent). Im Kofferraum hingegen transportieren jeweils 19 Prozent das Warndreieck sowie den Erste-Hilfe-Kasten, oder einen Einkaufskorb (13 Prozent) und ein Pannenset (11 Prozent).

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 20.08.2020