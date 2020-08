So senken Sie den Stress beim Autofahren

Viele Menschen empfinden die Fahrt ins Büro als hektisch, stressig und unangenehm. Dabei kann man den Stresspegel selbst senken. Wie das geht? Mit kleinen, einfachen Achtsamkeitsübungen.



"Bei Achtsamkeit geht es darum, unserem Gehirn beizubringen, sich auf eine einzelne Tätigkeit zu konzentrieren und ihr unsere volle Aufmerksamkeit zu widmen", erklärt Emmy Smit, Psychologin, Achtsamkeitstrainerin am öffentlichen Gesundheitszentrum ITAE Empresas in Barcelona und eine der Gesundheitsexperten am CARS Gesundheits- und Rehabilitationszentrum von Seat. "Wenn wir achtsam sind, werden Bereiche des Nervensystems stimuliert, die mit positiven Emotionen verbunden sind. Die Ausschüttung von Glückshormonen wie Serotonin und Endorphinen wird erhöht und führt zu positiven Veränderungen unserer Hirnaktivität." Achtsamkeit lässt sich in alle Bereiche unseres Alltags einbauen - selbst beim Autofahren können wir üben, unsere Handlungen weniger automatisiert und somit bewusster auszuführen.



Viele Autounfälle werden durch Ablenkung verursacht. Wer achtsam - und damit aufmerksamer - Auto fährt, kann sein Unfallrisiko verringern. "Gleichzeitig fahren wir effizienter, wenn wir achtsam sind", so Dr. Gerhard Lux, Leiter der Entwicklung von Hybrid- und Elektroantrieben bei Seat: "Wenn Sie konzentriert Auto fahren, schalten Sie früher in höhere Gänge und fahren vorausschauender. Dadurch können Sie Ihre Geschwindigkeit rechtzeitig reduzieren, anstatt plötzlich abbremsen zu müssen."



Auf diese Weise verbrauchen Autofahrer weniger Kraftstoff, was sowohl dem Geldbeutel als auch der Umwelt zugutekommt. Förderlich für die Entspannung ist zum Beispiel eine harmonische Umgebung, sogar die Sitzposition wirkt sich auf unser Wohlbefinden aus.

