So sparsam ist der ID.3

Volkswagen will im September 2020 mit dem ID.3 den Markt für Elektroautos aufmischen. Die Voraussetzungen dafür stimmen, wie eine Auswertung des ADAC zeigt, denn der ID.3 ist sparsam. Bei einer Vollkostenrechnung, die den Kaufpreis, die Fix-, Betriebs- und Wartungskosten sowie den Wertverlust einbezieht, schneidet der ID.3 nicht nur besser ab als vergleichbare VW-Modelle mit konventionellem Antrieb - das neue E-Auto aus dem Volkswagen-Konzern ist auch günstiger als E-Autos anderer Hersteller.



Der VW ID.3 kostet in der Anschaffung mit einem Grundpreis von rund 39.000 Euro zwar mehr als entsprechende VW-Modelle mit Verbrennungsmotor. Mit der aktuellen Umweltprämie hat der ID.3 insgesamt betrachtet trotzdem die Nase vorn. In der Gesamtkostenrechnung kommt er auf 41,6 Cent pro Kilometer. Im vergleichbaren Dieselmodell, dem VW Golf 2.0 TDI SCR Style, schlägt ein Kilometer Fahrt mit 53,8 Cent zu Buche, im Benziner - dem VW Golf 1.5 eTSI Style - mit immerhin noch 50,5 Cent.



Auch wenn man einen individuellen Rabatt von zehn Prozent auf den Listenpreis mit einberechnet, der von Händlern in der Regel beim Kauf eines neuen Benzin- oder Dieselmodells gewährt wird, schneidet der ID.3 noch günstiger ab. In der Gesamtkostenrechnung kommt der Diesel-Golf mit dem angenommenen Rabatt auf 48,9 Cent je Kilometer, das Benzin-Modell auf 46,0 Cent.



Auch im Vergleich mit seinen Wettbewerbern im E-Auto-Markt gewinnt der ID.3: Das Tesla Model 3 (Standard Range) kommt in der Gesamtkostenrechnung auf 52,5 Cent, der Nissan Leaf e+ Acenta kommt auf 47,4 Cent pro Kilometer, der Hyundai Ioniq Elektro auf 46,1 Cent.



Grundlage der Kostenberechnungen ist eine Haltedauer von fünf Jahren bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern. In die Berechnung der Gesamtkosten fließen sämtliche Kosten ein, die beim Autofahren anfallen: Versicherung, Kfz-Steuer, Werkstattkosten (Wartung und Reparaturen), Reifenverschleiß, Kraftstoff/Stromkosten, Ausgaben für Wagenwäsche und -pflege sowie der Wertverlust.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 02.09.2020