So will die Marke mit dem Blitz elektrisieren

Opel ist in Sachen Elektromobilität breit aufgestellt. Das Portfolio reicht vom batterieelektrischen Kleinwagen Opel Corsa-e über den neuen Opel Mokka-e bis zu Opel Vivaro-e und Opel Zafira-e Life sowie dem Opel Grandland X als Plug-in-Hybrid. 2021 geht es weiter, dann erweitert Opel das Angebot mit den E-Varianten von Combo, Combo Life, Movano und neuem Astra. Das mittelfristige Ziel: Bis 2024 will die Blitzmarke alle Baureihen elektrifiziert haben.



Zwei aktuelle Beispiele: Der Grandland X Hybrid4 kommt auf eine Systemleistung von 221 kW/300 PS und ein maximales Drehmoment von 520 Newtonmeter sowie elektrische Allrad-Power. Er schafft den Spurt von null auf Tempo 100 in 6,1 Sekunden.



Der Elektromotor des Corsa-e liefert 100 kW/136 PS Leistung und 260 Newtonmeter maximales Drehmoment aus dem Stand. Er beschleunigt von null auf Tempo 100 in 8,1 Sekunden. Im Corsa-e lassen sich mit der 50 kWh-Batterie bis zu 337 Kilometer gemäß WLTP-Zyklus rein elektrisch zurücklegen.



Aktuell ist der Wechsel auf die E-Autos dank vielfältiger Förderungen günstig. Es gibt bis zu 9.000 Euro Innovationsprämie sowie 900 Euro KfW-Zuschuss für private Wallboxen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 15.12.2020