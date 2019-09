So wird das Wohnmobil winterfest

Auch wenn's vermutlich schwerfällt: Alle Campingfans, die ihre rollende Zweitwohnung im Herbst und Winter nicht nutzen, müssen alles für eine problemlose Überwinterung vorbereiten.



Von der Reinigung bis hin zum Aufbocken des Fahrzeugs ist einiges zu tun, damit zwischenzeitlich keine Schäden entstehen und der Start in die nächste Saison nicht durch lästige Reparaturen verzögert wird, so der Deutsche Verband Flüssiggas (DVFG).



Auf keinen Fall darf die Flüssiggas-Anlage vergessen werden, betont der DVFG. Im Innenraum des Wohnmobils müssen die Gas-Absperrhähne geschlossen werden. "Wie bei jedem Austausch einer entleerten Flüssiggas-Flasche gegen eine volle sollte das Ventil an der Flasche vollständig im Uhrzeigersinn zugedreht werden, bevor man die Flasche abtrennt", rät ein Experte. So vermeide man, dass das leicht entzündliche Gas austreten könne.



Die Flüssiggas-Flaschen sollten aus dem Fahrzeug entnommen und an einem trockenen und nicht zu kalten Ort aufrecht stehend gelagert werden. Beim Abtrennen der Gasflasche lohnt sich laut DVFG auch ein Blick auf den Zustand der Schläuche: Sind sie porös oder weisen sie Risse auf, muss vor dem Start in die nächste Saison unbedingt für Ersatz gesorgt werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 18.09.2019