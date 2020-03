Sonder-Dacias zum Jubiläum

Seit 15 Jahren ist Dacia jetzt erfolgreich auf dem deutschen Markt vertreten. Ein guter Grund, die neue Sonderserie Celebration aufzulegen. Die entsprechenden Duster- und Sandero Stepway-Modelle stehen im Mittelpunkt des bundesweiten Dacia-Tags am 14. März.



Zu erkennen sind die Sondermodelle etwa am Celebration-Logo mit der Jahreszahl 15 an den hinteren Dachsäulen, an den Einstiegsleisten in Chrom-Optik und hochwertigen, zweifarbigen Sitzpolstern. Der Sandero Stepway steht zudem auf 16-Zoll-Designrädern, der Duster auf 17-Zoll-Leichtmetallrädern. Beide Modelle basieren auf der jeweiligen Topausstattung Prestige, sie sind also besonders üppig und fein ausstaffiert. Die Preise: Duster ab 16.750, Sandero Stepway ab 13.200 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 05.03.2020