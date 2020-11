Sonder-Jeeps zum 80. Geburtstag

Jeep wird 80. Das feiert die Geländewagen-Marke mit dem Bau von Sondermodellen. Anlässlich des Jubiläums betont Jeep spezifische Merkmale wie markante Sitzbezüge, Rad-Designs. Zudem sollen Jubiläums-Plaketten den Fahrzeugen besondere Ausstrahlung verleihen. Das Jahr 2021 steht aber auch im Zeichen moderner Antriebe.



In den kommenden Jahren soll für jedes Jeep-Modell ein elektrifizierter Antrieb erhältlich sein, stets erkennbar am 4xe-Logo. Die Jeep 4xe-Modelle stehen laut Hersteller für moderne Leistungsfähigkeit mit dem besten Gleichgewicht zwischen Effizienz, Fahrspaß und Umweltverantwortung.



Die Jeep-Legende begann im Jahr 1941 mit dem ersten in Serie produzierten 4x4-Fahrzeug Willys MB und setzte sich im Jahr 1949 fort mit der Einführung des ersten Sport Utility Vehicle (SUV). Damit steht der Name Jeep heute für SUVs mit besonders langer Tradition. Im Laufe der Geschichte konnte sich "Jeep" zum Synonym für Geländewagen entwickeln.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 30.11.2020