Sondermarke zum Abarth-Geburtstag

In unseren volldigitalen Zeiten wirken Briefmarken fast schon ein bisschen anachronistisch. Aber sie haben weiter ihre Fans - und deshalb feiert Abarth seinen 70. Geburtstag auch mit einer Sondermarke.



Herausgegeben wird sie zu den Abarth Days 2019, dem größten europäischen Fantreffen, das am 5. und 6. Oktober 2019 im Milan Innovation District (MIND) stattfindet. Die Sammler-Briefmarke mit dem offiziellen "70th Anniversary"-Logo wird in einer Auflage von 60.000 Exemplaren vom San Marino Philatelic Numismatic Office erstellt. Der Nennwert beträgt 1,60 Euro, "aber für Fans von Abarth wird die Briefmarke ein Must-have", ist man bei den Italienern überzeugt. Das Postwertzeichen zeigt das typische Skorpionemblem und eine Zielflagge als Hinweis auf mehr 10.000 Rennsiege, die Abarth in sieben Jahrzehnten feiern konnte.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 30.09.2019