Sondermodell zum Panamera-Jubiläum

Zehn Jahre gibt es jetzt den Porsche Panamera. Zum Jubiläum der Sportlimousine rollt nun ein Sondermodell auf den Markt. Die neue Panamera "Edition 10 Jahre" bietet eine besonders umfangreiche Serienausstattung mit besonders hohem Komfort, sportlichem Fahrwerk und edlen Design-Akzenten.



Beispielsweise verfügen die Sondermodelle über die neuen 21 Zoll großen Panamera Sport Design-Räder in seidenglänzendem Weißgoldmetallic sowie den "Panamera10"-Schriftzug an den vorderen Türen - ebenfalls in Weißgoldmetallic. Darüber hinaus findet sich das Jubiläumslogo im Innenraum an manchen Stellen wieder. Das Interieur ist in schwarzem Teilleder ausgeführt. Dabei sollen Ziernähte in Weißgold für eine besonders hochwertige Anmutung sorgen.



Mit der serienmäßigen adaptiven Dreikammer-Luftfederung inklusive Porsche Active Suspension Management (PASM) und der Servolenkung Plus sind die Panamera10-Modelle auch fahrdynamisch bestens ausgestattet.



Der Panamera 4 Edition 10 Jahre mit dem 2,9-Liter-Biturbo-Motor und 243 kW/330 PS ist bereits bestellbar und kostet in Deutschland ab 114.532 Euro. Der gleichmotorisierte Sport Turismo ist ab 116.912 Euro erhältlich. Die Jubiläumsedition des Panamera 4 E-Hybrid kostet ab 127.860 Euro und als Sport Turismo ab 130.121 Euro. Hierbei führen der 2,9-Liter-Biturbo-Motor und ein 100 kW/136 PS starker Elektromotor zusammen zu einer Systemleistung von 340 kW/462 PS.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 02.10.2019