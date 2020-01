Sondermodelle zum Geburtstag

Dacia feiert in Deutschland seinen 15. Geburtstag. Deshalb stehen am Dacia-Tag am 11. Januar 2020 die neuen Sondermodelle "Anniversary" für den Dacia Sandero Stepway und den Dacia Duster im Mittelpunkt. Seit dem Marktstart 2005 wurden in Deutschland bereits knapp 680.000 Dacia verkauft.



Der Sandero Stepway Anniversary basiert auf der Crossover-Version Stepway Prestige. Das Sondermodell ist mit dem 66 kW/90 PS starken Turbobenziner TCe 90 ausgestattet und für 12.200 Euro erhältlich.



Für den Duster Anniversary steht der Turbobenziner TCe 130 mit 96 kW/131 PS zur Verfügung. Dacia bietet das Sondermodell mit Front- und Allradantrieb an. Die 2WD-Variante ist für 17.650 Euro zu haben, die 4WD-Version kostet 19.550 Euro.

