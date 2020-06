Sondermodelle zum Mazda-Jubiläum

Zum 100-jährigen Bestehen baut Mazda Sondermodelle mit hochwertiger Ausstattung. Anlässlich des Firmen-Jubiläums gibt es beispielsweise exklusive Sitzbezüge und noch viel mehr. Das Sondermodell-Programm "Edition100" ist für nahezu alle Mazda-Modelle verfügbar (ausgenommen Mazda MX-30).



Der Mazda CX-5 Edition100 ist in zahlreichen Motorisierungen erhältlich. Aufbauend auf der Exclusive-Line bietet das Sondermodell, das ab 32.846 Euro zu haben ist, besondere Sitzbezüge, bei denen die Sitzmittelbahn in Grand Luxe (Alcantara-Optik) und die Seiten und Wangen in Kunstleder gehalten sind. Der Fahrersitz ist 3-fach elektrisch einstellbar.



Auch der Mazda MX-5 erscheint zum Markenjubiläum in ganz besonderer Optik. Die Sitze und Innenraumapplikationen des Sondermodells Edition100 sind in einem kontrastreichen burgunderroten Nappaleder gehalten. Dazu kommen anthrazitfarbene 16-Zoll Leichtmetallfelgen beim Mazda MX-5 Skyactiv-G 1.5 und schwarze 17-Zoll Leichtmetallfelgen für den größeren 2-Liter-Benziner.



Der Mazda2 Edition100 ist mit der Skyactiv-G 90 M Hybrid Motorisierung mit Schaltgetriebe für 21.273 Euro verfügbar. Aufbauend auf der höchsten Ausstattungsvariante Sports-Line bietet das Sondermodell eine Mehrausstattung durch das serienmäßige Technik Paket. Dieses besteht aus dem schlüssellosen Zugangssystem LogIn, Head-up-Display, digitaler Geschwindigkeitsanzeige, analogem Drehzahlmesser, Rückfahrkamera, Verkehrszeichenerkennung und beinhaltet außerdem das Matrix LED-Lichtsystem inklusive Fernlichtautomatik und variabler Lichtmodi.



Der Mazda CX-3 wird mit dem Edition100-Sondermodell erstmals wieder als Neuwagen angeboten. Ab 25.812 Euro ist der kleinste Mazda-Crossover ausschließlich mit dem Skyactiv-G 121 Benzinmotor verfügbar. In Kombination mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe ist der Mazda CX-3 nun mit einer Zylinderabschaltung zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs ausgestattet. Zusätzlich ist auch ein Automatikgetriebe verfügbar.



Der Mazda3 Edition100 wird mit dem Spitzentriebwerk Skyactiv-X 2.0 und Schaltgetriebe für 31.627 Euro angeboten. Neben den Features der Selection-Ausstattung beinhaltet das Sondermodell auch noch das Design-Paket, das i-Activsense-Paket, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz, ein Bose-Sound-System und eine schwarze Lederausstattung.



Der Mazda6 steht als Edition100-Sondermodell in den Topmotorisierungen zu Preisen ab 42.041 Euro bereit. Auf Basis der höchsten Ausstattungslinie Sports-Line beinhaltet dieses Sondermodell die Features des Sports-Line-Plus-Pakets, das unter anderem mit einer Nappaleder-Ausstattung in Braun, einem schwarzen Dachhimmel, Sen-Holz-Applikationen im Innenraum und einem titanfarbenen Frontgrill aufwartet.

