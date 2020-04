Space Star: Mitsubishi lockt mit Rabatt

Wer sich für einen Mitsubishi Space Star interessiert, kann jetzt bares Geld sparen. Denn der japanische Autobauer lockt Kunden mit einem Rabatt in Höhe von 3.000 Euro. Der Stadtflitzer startet dadurch laut Mitsubishi zu Preisen ab 7.490 Euro. Der Preisnachlass gilt bis zum 31. Juli 2020 in Verbindung mit der Basis-Ausstattung und dem 52 kW/71 PS starken 1,0-Liter-Einstiegsbenziner.



Und was bietet die "Basis"-Ausstattung? Unter anderem kommt der knapp 3,85 Meter Space Star mit elektrisch einstellbaren Außenspiegeln, Berganfahrhilfe, Licht- und Regensensor, elektrischen Fensterhebern vorn und neu gestalteten Sitzen daher.



Den Vortrieb übernimmt ein Dreizylinder-Benziner: Aus einem Liter Hubraum entwickelt die Einstiegsmotorisierung 71 PS und ein maximales Drehmoment von 88 Newtonmeter, das bei 5.000 Umdrehungen pro Minute anliegt. In Kombination mit dem serienmäßigen 5-Gang-Schaltgetriebe gibt der Autohersteller den durchschnittlichen Benzinverbrauch mit 4,5 Litern je 100 Kilometer an, was CO2-Emissionen von 102 g/km entspricht.

22.04.2020