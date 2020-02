Spektakulärer Truck-Turm: Volvo stapelt hoch

Es ist ungewöhnlich, wenn ein Autobauer vier Lkw auf einmal auf den Markt bringt. Bei Volvo stehen jetzt der FH, der FH16, der FM und der FMX in den Startlöchern. Deshalb wählten die Schweden beim Startschuss einen unkonventionellen Ansatz und brachten einen Präsentationsfilm heraus.



Dafür baute Volvo einen riesigen 15 Meter hohen und 58 Tonnen schweren Lkw-Turm, indem die vier neuen Lkw des Unternehmens übereinander gestapelt wurden. Und auf dem obersten Lkw stand der Präsident, Roger Alm.



Der Film spielt mitten in der Nacht und zeigt den Lkw-Turm zunächst als riesigen, in der Ferne leuchtenden Monolithen. Als sich der Turm vorwärts bewegt, sieht man Wölfe im Vordergrund und erhascht einen Blick auf eine Fahrerin. Als der Film, untermalt von Rauch- und Lichteffekten, schließlich seinen Höhepunkt erreicht, erkennt man, dass der Mann, der oben auf dem Lkw-Turm steht, tatsächlich der Volvo-Trucks-Präsident ist.



Der Film auf einem Testgelände bei Göteborg, der Heimatstadt von Volvo, gedreht. Es dauerte laut Volvo ungefähr einen Monat, den Turm zu entwerfen und zu bauen und seine Fahrsicherheit zu gewährleisten. Dies wurde im Wesentlichen dadurch ermöglicht, dass der Baustellen-Lkw Volvo FMX und sein neues 38-Tonnen-Doppelachsaggregat das Gewicht der anderen Fahrzeuge tragen können.



"Es erforderte auch eine konstante Geschwindigkeit und Richtung, was durch die Dynamic-Steering-Technologie und einen geschickten Lkw-Fahrer erreicht wurde", erklärt Markus Wikström, Ingenieur bei Volvo Trucks und Teil des Technikerteams für das Turm-Projekt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 27.02.2020