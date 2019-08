Spirit of Amarok 2019: Zwei deutsche Teams im Finale

Am 14. August fällt in Südafrika der Startschuss für das Finale des Offroad-Wettbewerbs "Spirit of Amarok 2019", der einzigen 4x4-Challenge für Amateure mit internationalem Status. Unter den Finalteilnehmern sind auch vier aus Deutschland: Christian Ziegler und Thorsten Gotthardy, beide aus Esslingen, gingen als Siegerteam aus dem deutschen Vorentscheid hervor, gefolgt von den ebenfalls für Südafrika qualifizierten Norman Nielsen aus Achtrup und Stefan Dietz aus Süderlügum.



Auf die Schwaben und die Nordlichter, die in Deutschland bei den Ausscheidungswettbewerben 60 Konkurrenten aus dem Feld geschlagen haben, warten nun Teams aus Belgien, Russland, Tschechien, Australien und drei afrikanischen Staaten. Sie alle müssen vier Tage lang in der südafrikanischen Freistaat-Provinz nahe Bloemfontein beweisen, was die draufhaben.



Auf identischen VW Amarok mit V6-Dieseltriebwerk stehen abseits der Zivilisation unterschiedliche Prüfungen auf dem Programm, bei denen es ebenso um Präzision beim Manövrieren eng gesteckter Passagen wie um den gekonnten Einsatz des Allradantriebs im VW-Pick-up unter unwegsamen Bedingungen geht. Auch die Zusammenarbeit innerhalb der Teams wird bei einigen Prüfungen getestet, ehe nach vier Wettbewerbstagen Sieger und Plazierte gekürt werden.

