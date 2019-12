Immer noch ein bisschen mehr. Die neue B-Klasse von Mercedes ist schicker, sportlicher, komfortabler und – unter dem Strich – viel attraktiver als ihr Vorgänger. Generation drei hat es echt in sich.

Die Evolutionsgeschichte der B-Klasse ist noch relativ jung. Dabei gehört sie gefühlt doch schon ewig zum Straßenbild. Tatsächlich sind es noch nicht einmal 15 Jahre, seit Generation I auf den Markt kam und sofort polarisierte. Für die einen das ideale Fahrzeug für den Alltag mit viel Platz und Komfort. Für die anderen ein automobiler Langweiler ohne Sportsgeist und Esprit.

Mit Generation II (ab 2011) erhielt das Design des Kompaktvans deutlich mehr Scharfsinn, lief dabei aber immer noch nicht Gefahr, mit einem Sportwagen verwechselt zu werden.

Die Zeiten haben sich geändert. Für die dritte Generation (seit Dezember 2018) bekamen die Mercedes-Designer einen klaren Auftrag: die neue B-Klasse sollte optisch aus der Welt der Kompaktvans herausragen und zu einem echten Hingucker werden. Auch und nicht zuletzt für jüngere Kunden. Mutmaßlich wurde dieser Auftrag von den Verantwortlichen gerne angenommen. Sicher ist, dass er mit Bravour ausgeführt wurde. Die aktuelle B-Klasse sieht nicht aus wie eine Weiterentwicklung, sie wirkt auf den ersten Blick beinahe wie ein komplett neues Modell: sportlich, schick und mega-komfortabel.

Ein langer Radstand mit kurzen Überhängen, die leicht abgesenkte Dachlinie und die größeren Räder machen schon die Proportionen dynamischer. Die vergleichsweise flache Frontpartie mit fließendem Übergang von der Motorhaube über die A-Säule zur Frontscheibe und die kraftvolle Karosserieschulter unterstreichen die sportliche Ausrichtung zusätzlich. Gleiches gilt für die flachen Frontscheinwerfer. Am Heck betonen die zweigeteilten Leuchten, die nach unten in den Stoßfänger ausgelagerten Reflektoren und dessen schwarz abgesetztes Unterteil in Diffusoroptik mit einem Chromzierstab die Breite des Fahrzeugs.

Der große Dachspoiler und die hochglänzend schwarzen, seitlich an der Heckscheibe angebrachten Spoiler verbessern die Aerodynamik und sorgen für sportliche Optik. Und die passt auch gut zum Fahrgefühl, das die B-Klasse an seinen Piloten vermittelt. Gut und straff abgestimmtes Fahrwerk, feine Lenkung, butterweiche Achtgang-Automatik, ordentlicher Vortrieb bei angemessenem Verbrauch. Im Test mit dem B 220 d (190 PS, ab 39 264 Euro) kam der Fahrspaß bei einem Verbrauch von 5,6 Litern Diesel absolut nicht zu kurz.

Ob auf kurvigen Landstraßen, oder immer geradeaus auf der Autobahn – die B-Klasse ist ein zuverlässiger Begleiter. Dabei hat man immer alles im Blick – dank erhöhter Sitzposition, guter Rundumsicht und, nicht zuletzt, modernster Technik. Darüber hinaus ist eine Wohlfühlatmosphäre permanent garantiert, was zweifellos der umfangreichen Ausstattung zuzuschreiben ist. Denn das Innenleben der B-Klasse ist einfach nur imposant und greift diverse Ausstattungselemente auf, die sonst durchaus höheren Fahrzeugsegmenten vorbehalten sind. Hier kann Mercedes bekanntermaßen aus dem Vollen schöpfen.

Beim Interieur passt alles zusammen. Angefangen bei der digitalen Instrumententafel. Vor dem Fahrer trägt sie die völlig freistehende Bildschirmeinheit, die in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Optional ist zudem ein Head-up-Display erhältlich.

Die fünf runden Lüftungsdüsen besitzen eine hochwertige Turbinenoptik mit fein gestalteten Leitstegen, inspiriert aus der Welt der Luftfahrt. Bei der Linie Style ist der Luftleitring in der Tiefe der Düsengeometrie farblich akzentuiert und wirkt optisch wie ein Nachbrenner. Die Mittelkonsole mit touchbasiertem Bedien- und Eingabesystem ist wie in der E-Klasse in „Black-Panel-Optik“ ausgeführt.

Auch die Ambientebeleuchtung mit 64 Farben und zehn Farbwelten ist ein Alleinstellungsmerkmal im Fahrzeugsegment, ermöglicht individuelle Anpassungen. Die Sitze von Fahrer und Beifahrer bieten eine bequemere Sitzposition sowie einen größeren Verstellbereich, was auch den maximalen Kopfraum vergrößert und in der Breite Mittelklasse-Dimensionen erreicht. Sitzklimatisierung und Massage-Funktion sind ebenfalls zu haben.

Neu in der B-Klasse sind auch die Motoren, die alle die Euro 6d-TEMP-Grenzwerte erfüllen. Ihr Debüt feierte die für den Quereinbau angepasste Version der Zweiliter-Dieselbaureihe OM 654 mit 150 und 190 PS.

Aufgrund der erweiterten Abgasnachbehandlung mit zusätzlichem Unterflur-SCR-Katalysator ist die B-Klasse mit dem OM 654q als erstes Kompaktmodell von Mercedes-Benz nach der ab 1. Januar für Neutypen vorgeschriebenen Euro 6d-Norm zertifiziert. Der große Diesel ergänzt den bereits aus der A-Klasse bekannten Vierzylinder-Diesel (OM 608) mit 1,5 Liter Hubraum.

Zudem stehen unter anderem zwei Vierzylinder-Benziner der Baureihe M 282 mit 1,33 Liter Hubraum und 136 beziehungsweise 163 PS zur Verfügung.

Zu ihren Innovationen zählen Zylinderabschaltung (in Verbindung mit dem 7G-DCT Getriebe), Delta-Form des Zylinderkopfs und Partikelfilter. Neu ist das 8G-DCT mit acht Stufen, das in Verbindung mit dem größeren Dieselmotor (Testversion) zum Einsatz kommt.

