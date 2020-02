Sportlicher Löwe brüllt ganz elegant

Es gibt viele Kleinwagen. Aber nur wenige, die schickes Design, reichlich Sportsgeist, pure Eleganz, hohen Komfort und maximale Sicherheit in sich vereinen. Der neue Peugeot 208 ist so einer.

Die „Verpackung“ des kleinen Löwen ist sowieso schon aufsehenerregend. Aber dieses tiefe, knallige Königsblau des Testwagens sorgt dafür, dass man sich an dem kompakten Franzosen gar nicht satt sehen kann. Peugeot bezeichnet die Sonderlackierung als „Vertigo Blau“. Wie auch immer: Der Automobilhersteller trifft damit jedenfalls voll ins Schwarze.

Was nicht heißen soll, dass die Standardlackierung in „Faro Gelb“, oder die – wie das Blau – gegen Aufpreis (700 Euro) erhältlichen Farben „Elixir Rot“ und „Perlmutt Weiß“ keinen Stich machen. Das ist und bleibt natürlich Geschmacksache. Genauso wie das Thema Design. Fest steht jedoch, dass den Verantwortlichen mit dem neuen Gewand des 208 ein echter „Appetithappen“ gelungen ist. Dieser sticht nämlich längst nicht nur wegen seiner Lackierung aus der Masse heraus. Im Segment der Kleinwagen hebt sich das Modell durch sein extravagantes Auftreten hervor. Sehr sportlich, aber nicht protzig, und dabei stilvoll elegant, aber nicht überkandidelt – so lässt sich die Optik des gut vier Meter langen und etwas über 1200 Kilogramm schweren Wagens vielleicht am besten beschreiben.

Ganz bewusst orientierten sich die Designer am Flaggschiff der Löwenmarke, der Coupé-Limousine 508. Beide Modelle zeichnen sich durch ihre dynamische Front mit vertikalen Tagfahrlichtern, dem markanten Kühlergrill mit Löwenemblem und der individuell geformten Motorhaube aus. An der Rückseite fallen besonders die Leuchten in Form dreier Krallen auf, die über die Heckklappe hinweg mit einer schwarzen Blende verbunden sind.

Je nach Version – zur Wahl stehen die Ausstattungsvarianten „Like“ (ab 15 490 Euro), „Active“ (ab 16 600 Euro), „Allure“ (ab 20 400 Euro) und „GT-Line“ (ab 25 600 Euro, Test) – sind der Diffusor in der Heckschürze sowie die Radhäuser in schwarzem Klavierlack gehalten. In Verbindung mit einem Verbrennungsmotor kommt bei der „GT-Line“ ein verchromtes Auspuffrohr hinzu.

Die neue Generation des Peugeot 208 ist neun Zentimeter länger und drei Zentimeter tiefer als ihr Vorgänger – mit einem gleichbleibenden Radstand von 2,54 Metern. Dieser Kniff ist ein weiterer entscheidender Beitrag zur sofort erkennbaren sportlichen Ausrichtung.

Der neue, kleine Löwe ist als Benziner, Diesel und als vollelektrische Version erhältlich. Den 1.2 Liter PureTech gibt es in vier Leistungsstufen (75, 101 und 131 PS). Er wird sowohl mit Sechsgangschaltgetriebe als auch mit einer Achtstufen-Automatik (EAT 8) angeboten.

Einzige Dieselversion im Portfolio ist der 1.5 Liter BlueHDi mit 102 PS (ab 19 850 Euro). Die elektrische Variante leistet 136 PS und kostet ab 30 450 Euro.

Im Inneren des 208 finden Kunden die neueste Generation des i-Cockpit vor. Es besteht aus einem höher ins Blickfeld gerichteten neuen 3D-Kombiinstrument, einem bis zu zehn Zoll großen Touchscreen und einem kompakten Multifunktionslenkrad.

Informationen wie Geschwindigkeit und Drehmoment werden durch die hohe Position des 3D-Kombiinstruments stets im Sichtfeld des Fahrers digital angezeigt. Je nach Ausstattungsvariante unterteilt es sich in zwei Ebenen. Die wichtigen Hinweise liegen näher am Auge. Dadurch soll die Reaktionsfähigkeit um eine halbe Sekunde steigen.

Der in verschiedenen Größen erhältliche Touchscreen (fünf, sieben oder zehn Zoll) ist in der Mitte des Armaturenbretts über den sogenannten Toggle-Switches (Klaviertasten) angeordnet, den Tasten für die wichtigsten Funktionen. Ab der Variante „Active“ unterstreichen Dekorelemente in Karbon im mittleren Bereich des Armaturenbretts die Hochwertigkeit des sportlichen Löwen, der ganz elegant brüllt.

Der Innenraum bietet ausreichend viel Stauraum. Zumindest vier Personen finden auch auf längeren Strecken bequem Platz. Neben Ablagen in den Türen und im Handschuhfach bieten drei weitere Möglichkeiten (je nach Version) Raum für kleinere Gegenstände: eine breite Ablage unter der Mittelarmlehne zwischen den Vordersitzen, ein Fach in der Nähe des Schalthebels und eine induktive Smartphone-Ladestation (optional) in der Mittelkonsole.

Mit neuen Fahrerassistenzsystemen der jüngsten Generation ebnet der 208 den Weg hin zum halb-autonomen Fahren. Herausragend ist die automatische Geschwindigkeitsregelung ACC mit Stop&Go-Funktion in Verbindung mit dem fein abgestimmten Achtstufen-Automatikgetriebe EAT 8.

Das System passt den vom Fahrer programmierten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug automatisch an. Das funktioniert bis zum kompletten Stillstand. Hält das Fahrzeug weniger als drei Sekunden an, startet es wieder automatisch.

Der neue 208 macht richtig Spaß. Er ist nicht nur was fürs Auge, sondern vermittelt auch jede Menge Fahrfreude.

Vor allem auf kurvigen Routen glänzt der kleine Löwe und spielt seine Trümpfe aus. Dynamisch und maßvoll, denn auch der Durst des Spitzenmodells hielt sich im Test mit 5,6 Litern in Grenzen.

