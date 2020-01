Spritpreise geben deutlich nach

Diese Bewegung bei den Spritpreisen wird Autofahrer freuen: Laut einer aktuellen ADAC-Auswertung verbilligte sich Diesel um rund drei Cent pro Liter auf durchschnittlich 1,258 Euro. Und ein Liter Super E10 kostete im Bundesdurchschnitt 1,378 Euro, das sind 3,2 Cent weniger als in der Vorwoche.



Trotz der Entspannung gilt weiter die Empfehlung, vor dem Tanken genau die Preise zu vergleichen. Ein ADAC-Sprecher: "Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld und stärkt zudem den Wettbewerb zwischen den Anbietern." Laut des Automobilclubs ist es in der Regel zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten.

