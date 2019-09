SsangYong Tivoli: Frischer denn je

Mit dem Tivoli traf SsangYong Mitte 2015 exakt den Geschmack preisbewusster Kompakt-SUV-Fans. Reichlich Auto und Ausstattung fürs Geld - diese Devise passt nach einer kräftigen Modellpflege sogar noch besser. Am 28. September kommt das Ergebnis der umfassenden Überarbeitung zu den Händlern.



Wichtigster Aspekt: das Thema Antrieb. Neben einem in dieser Klasse eher nicht ganz so häufig nachgefragten Diesel mit 1,6 Liter Hubraum und einer Leistung von 136 PS klotzen die Südkoreaner mit einem komplett neuen 1,5-Liter-Benziner, der muntere 163 PS an zwei oder vier Räder bringt und mit Sechsgang-Handschalter oder -Automatik (plus 2.000 Euro) angeboten wird. Dazu in fünf Ausstattungslinien und zu Preisen ab beeindruckend günstigen 15.990 Euro.



Gut, in der so eingepreisten Basis namens "Crystal" fehlt tatsächlich die Klimaanlage, aber die kann mit dem Comfort-Paket für 1.000 Euro (inklusive Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Reifenreparaturset und DAB+-Radio mit MP3-Funktion) vergleichsweise günstig dazubestellt werden. Und um ganz genau zu sein: Ja, der "Crystal"-Tivoli ist nicht mit AWD zu haben.



Aber er fährt absolut zufriedenstellend. Der Vierzylinder zieht kräftig durch, lässt sich bei Bedarf gerne auch ordentlich hochdrehen und liefert seine Leistung, würde man ihn mit einem Menschen vergleichen, irgendwie gut gelaunt ab. Bis auf 181 km/h klettert die Tacho-Anzeige, das sollte reichen. Und der Verbrauch? 6,6 Liter je 100 Kilometer nach WLTP-Norm gibt SsangYong an, wer die dynamischen Talente des Benzin-Tivoli ausnutzt, darf noch was drauflegen. Die Abgase beider Aggregate sind übrigens nach Euro 6d-Temp zertifiziert.



Der Begriff "Modellpflege" klingt oft ein bisschen nach Kosmetik und reicht vom überarbeiteten Rücklicht bis zur massiven Modernisierung. Beim Tivoli liegt die Wahrheit eher bei "massiv". Denn außer dem Äußeren, nämlich einem frischeren Auftritt und in der Spitzenausstattung namens "Sapphire" Voll-LED-Scheinwerfern, zählen auch noch eine volldigitale Instrumententafel und eine ganze Reihe von Assistenzsystemen zu den neuen Feinheiten. Man könnte auch sagen: Der neue Tivoli ist voll auf der Höhe der Zeit. Zudem fühlt er sich wertig und appetitlich an, bietet ein der Klasse entsprechendes Raumangebot und lässt sich ebenso entspannt wie zügig von A nach B bewegen. Und dazu tönt der Blinker munter Ding-Dong - so einfach und preiswert kann SUV-Fahren sein.



Rudolf Huber / mid



Technische Daten SsangYong Tivoli Onyx 1.5L T-GDi

Länge / Breite / Höhe: 4,23 / 1,81 / 1,61 m

Motor: Vierzylinder-Turbodieselbenziner

Hubraum: 1.497 ccm

Max. Leistung: 120 kW/163 PS bei 5.000 U/min

Max. Drehmoment: 280 Nm bei 1.500 - 4.000 U/min

Getriebe / Antrieb: Sechsgang-Handschalter / Front

0 bis 100 km/h: k. A.

Spitze: 181 km/h

Normverbrauch je 100 km (WLTP): 6,6 l

CO2-Emissionen: 152 g/km

Abgasnorm: Euro 6d-Temp EVAP

Preis: ab 23.990 Euro

