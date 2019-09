Standesgemäß fortbewegen

Wer in der Metropolregion Rhein-Neckar stilvolle Fahrzeuge für ein spezielles Event sucht, ist bei Bel Ami Oldtimer an der richtigen Adresse. Mit dem Bel Ami Oldtimerbus – Baujahr 1960 – erleben die Ausflügler eine Zeitreise in die Vergangenheit. Mit dem schicken Oldtimerbus geht es beispielsweise in die Pfalz, in den Odenwald, ins Neckartal oder das Unternehmen erfüllt die Routen-Wünsche seiner Kunden. Der Bus wird für Hochzeiten, Geburtstage und Events vermietet. Mit an Board des Klassikers befinden sich ein Kühlschrank, Musikanlage und Klimaanlage – stillvolles Fortbewegen inbegriffen.

Party im Bus

Die original amerikanischen Schulbusse/Partybusse – inzwischen drei – stehen für Junggesellenabschiede, Geburtstage, Hochzeiten und Events zur Verfügung. Als Hochzeitsfahrzeuge vermietet das Mannheimer Unternehmen auch einen Citroen Gangs-ter Baujahr 1950 sowie ein Mercedes 170 Baujahr 1937. Diese Fahrzeuge werden auch gerne als Geschenk für besondere Geburtstage und Hochzeiten gemietet. Wer sich ausführlich über das Angebot von Bel Ami Oldtimer informieren will, schaut einfach mal auf der Homepage des Mannheimer Unternehmens vorbei. red/pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.09.2019