Mit der nächsten Reisewelle droht auf Deutschlands Autbahnen die Staustufe rot. Mit Baden-Württemberg und Bayern starten am kommenden Wochenende die beiden letzten Bundesländer in die großen Sommerferien. Es wird der Zenit der sommerlichen Stausaison erreicht. Mit Behinderungen und Zeitverzögerungen ist auf allen Urlaubsrouten zu rechnen, teilt der ACE Auto Club Europa mit.



Während die einen gerade in Richtung Süden zur Fahrt in den Urlaub aufbrechen, geht es für die anderen bereits wieder gen Norden nach Hause. Quer durch die Republik quälen sich die Urlaubermassen auf den Straßen. Eine verzögerungsfreie Fahrt ist auf den Autobahnen kaum zu erwarten - über das gesamte Wochenende hinweg. Durch den Ferienstart in Süddeutschland werden insbesondere die hiesigen Autobahnen betroffen sein.



Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, rät davon ab, an diesem Wochenende die Ferienreise per Auto zu starten. Wer die Möglichkeit hat, flexibel die Anreisezeit in den Urlaub zu wählen, sollte die Fahrt erst zu Beginn der kommenden Woche antreten.



Die beste Reisezeit mit der geringsten Verkehrsdichte ist erfahrungsgemäß am Dienstag und Mittwoch. Wer terminlich festgelegt ist, sollte antizyklisch in die Ferien aufbrechen und die sehr frühen Morgenstunden sowie die späten Abend- und Nachtstunden für die Anreise nutzen.



Etwas Erleichterung im Reiseverkehr bringt das noch bis zum 31. August 2019 geltende, erweiterte Wochenendfahrverbot für Lkw ab 7,5 Tonnen. Es besteht zusätzlich zu den üblichen Fahrbeschränkungen an Sonn- und Feiertagen an allen Samstagen von 7 bis 20 Uhr auf vielen stark belasteten Autobahnabschnitten und einigen Bundesstraßen.

